Migranti, allarme di Salvini: «Tubercolosi torna a diffondersi». Caso Diciotti, scontro Conte-Malta

«Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli». Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti in merito ad un episodio avvenuto in una struttura di accoglienza profughi a Sandrigo (Vicenza).«Dicevano - aggiunge Salvini - che eravamo cattivi, allarmisti, pericolosi... Ce l'ho messa e ce la metterò tutta per invertire la rotta». Da parte sua Ciambetti si era detto ieri preoccupato per «l'incremento dei casi di Tbc e la diffusione di questa malattia gravissima tra immigrati ed extracomunitari», con i casi passati da 16 del 2015 ai 40 di quest'anno e con l' «immigrato colpito da questa malattia che si è dato alla fuga diventando un potenziale veicolo infettivo».Intanto il governo di Malta definisce «inaccurati» i commenti fatti dal premier Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sulla vicenda della nave Diciotti, ribadendo che nel caso in questione «il governo italiano aveva la piena responsabilità dello sbarco (dei migranti), secondo il diritto internazione ed europeo». È quanto si legge in una nota. «Malta - attacca ancora il governo maltese - rinnova il suo invito a continuare con la cooperazione internazionale e a smettere con pubbliche dichiarazioni che sono false». «Malta - prosegue la nota del governo di La Valletta - non ha in alcun modo rinnegato i suoi obblighi. Al contrario di quanto affermato dal premier italiano, ha offerto la sua assistenza ed è stata rifiutata. Dato che si trovava in alto mare, Malta non poteva intercettare la barca con la forza ma ha continuato comunque a monitorarla mentre esercitava la sua libertà di navigazione». «Non appena la nave italiana ha preso a bordo le persone soccorse - argomentano ancora da Malta - sono scattate le regole del sistema comune europeo d'asilo, compreso il regolamento di Dublino». Così come secondo La Valletta, all'Italia si applicano in pieno gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra.