Migranti, Nogarin (M5S): «Livorno pronta ad accoglere Acquarius, non smettiamo di essere umani»

«Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Acquarius con il suo carico di 629 vite umane. Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico».



Lo scrive su Facebook il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5S) che aggiunge: «Io capisco perfettamente che si voglia dare un segnale all'Europa, chiedendo un cambio di passo sulle politiche migratorie ma questo braccio di ferro con Bruxelles non può essere fatto sulla pelle di centinaia di uomini, donne e bambini».



«Se voltiamo la testa dall'altra parte e smettiamo di 'essere umanì, finiamo per non essere diversi dagli scafisti, che fanno affari giocando con la vita e la disperazione di migliaia di persone - prosegue Nogarin -. Livorno è la città delle nazioni. È nata e si è consolidata come porto franco, come comunità di popoli diversi, capaci di integrarsi e crescere nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. È il momento di riaffermare quali sono i nostri valori».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA