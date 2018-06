Migranti, i finalisti dello Strega contro Salvini: «Riapra i porti»

di Mario Ajello

Gli intellettuali, notoriamente una delle categorie più amate dagli italiani, hanno deciso di cominciare la Resistenza. Contro il regime Salvini. Gli apripista, gli avanguardisti, le mosche cocchiere sono gli scrittori finalisti del Premio Strega. Non proprio colossi della letteratura e personaggi stranoti, ma la fama non conta nelle questioni etiche. L'importante è la convinzione. Loro sono arciconvinti che Salvini vada fermato con la forza dell'intelletto. L'appello per la riapertura dei porti italiani a cura dei finalisti dello Strega vanta tra gli altri le firme di Carlo D'Amicis, Marco Balzano, Francesca Melandri, Helena Janeczeck, Silvia Ferreri, Angela Nanetti. La riuscita della protesta è assicurata. Ed entro il 5 luglio quando il prestigioso premio verrà assegnato, certamente Salvini avrà accontentato i letterati e i porti saranno spalancati.

