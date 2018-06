Nodo immigrazione/ La banalità del bene che fa male all’Europa

di Carlo Nordio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Durante una trasmissione televisiva il filosofo e amico Massimo Cacciari ha evocato, davanti al silenzio dell’Occidente sulla strage dei migranti annegati, la banalità del male. È vero. In questi anni decine di migliaia di sventurati sono periti tra i flutti per naufragi e incidenti vari: molti sono stati addirittura gettati in acqua dagli scafisti. Di loro, si è parlato poco o nulla. Appunto, la banalità del male. Mi permetto tuttavia di aggiungere che spesso questo fenomeno è assecondato e...