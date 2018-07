Migranti, Conte: «Creare cellula di crisi Ue»

Il premier Giuseppe Conte chiede all'Unione europea di dotarsi di una cellula di crisi per affrontae l'emergenza migranti,



«È essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue» attraverso «una sorta di cellula di crisi» che abbia il compito di «coordinare le azioni» degli Stati «riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea (dalla dg Home, ad esempio)», scrive Conte nella lettera inviata il 17 luglio a Juncker e Tusk di cui l'agenzia Ansa ha ottenuto copia.



«Confermiamo di avere ricevuto due lettere dal premier italiano Giuseppe Conte e indirizzate» ai presidenti della commissione e del Consiglio europeo «Juncker e Tusk, lettere che fanno riferimento alle conclusioni del Consiglio». Così una portavoce della Commissione Ue, precisando che la Commissione «risponderà presto» alle missive. «Condividiamo - ha aggiunto - il senso di urgenza dell'Italia e siamo impegnati e determinati e dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo».



I partner Ue hanno intanto espresso «forte preoccupazione» per la decisione dell'Italia, annunciata ufficialmente ieri al Cops (Comitato politico e di sicurezza), di non accettare più lo sbarco «automatico» nei suoi porti di chi viene salvato dalle unità della missione Eunavfor Med (Sophia) e per le sue conseguenze legali e operative. È quanto si legge nelle conclusioni della riunione del Cops svoltasi ieri a Bruxelles. I partner si sono comunque detti pronti ad approfondire la questione nella riunione fissata per domani.



Il Comitato politico e di sicurezza formato dai rappresentanti permanenti dei 28 Paesi Ue - secondo quanto si legge nel documento ha anche sottolineato «l'importanza strategica» della missione Sophia dopo aver ascoltato la relazione semestrale dell'ammiraglio Enrico Credendino. E dopo aver appreso della posizione dell'Italia, ha preso nota anche dell'intenzione, espressa dall'Alto rappresentante Federica Mogherini, di presentare rapidamente la revisione del piano strategico della missione e, conseguentemente, del piano operativo da parte del comando delle operazioni. Il Cops ha quindi deciso di riconvocarsi per domani, a quanto si è appreso, anche per dare il tempo all'Italia di chiarire meglio la sua richiesta.





Giovedì 19 Luglio 2018



