Migranti: a Carrara la maggioranza M5S boccia il governo

Il Consiglio comunale di Carrara (Massa Carrara), a maggioranza M5s, ha respinto una mozione di sostegno alla politica del governo sugli sbarchi presentata, dopo il caso Acquarius, da un consigliere comunale di Forza Italia. La mozione, presentata dal consigliere azzurro Lorenzo Lapucci, invitava «il Consiglio comunale ad esprimere soddisfazione e sostegno per l'inversione di tendenza che è stata dimostrata dal Governo Lega-Cinque Stelle, dopo anni di immobilismo sulla politica dell'immigrazione clandestina» e di riconoscere che «tale cambiamento debba essere rappresentato e sostenuto anche a livello locale dall'Amministrazione comunale oltre che dai rappresentanti politici in Regione e dai parlamentari al Governo».



La mozione ha ricevuto il solo voto favorevole dello stesso Lapucci e respinta dal resto dell'Assemblea comunale, compresi gli esponenti M5s. «La maggioranza 5 stelle vota contro il governo 5 stelle in consiglio comunale a Carrara - è il commento del responsabile Fi di Carrara Gianni Musetti -. La mozione chiedeva al Consiglio e all'Amministrazione di votare un documento di sostegno al Governo giallo verde sulle politiche migratorie e sul 'niet' categorico a nuovi sbarchi. Sorprendentemente i 5 stelle votano contro e prendono le distanze dal loro stesso governo. Dimostrazione che quel partito non ha alcuna idea, e quelle poche che hanno, sono decisamente confuse».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA