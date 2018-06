Salvini: «Per ogni migrante 35 euro, costo giornaliero da tagliare»

di Michela Allegri

Circa 35 euro al giorno, contro i 18,4 euro spesi in Germania e i 25 spesi in Francia. Un budget che il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha promesso di tagliare drasticamente. Nella classifica dei costi giornalieri per l'accoglienza dei richiedenti asilo, attualmente l'Italia si piazza al quarto posto. Davanti ci sono solo Paesi Bassi, Belgio e Finlandia. È stata la Corte dei conti a calcolare il costo medio per ogni singolo migrante. E i dati emergono anche dal Def varato dal governo uscente: nel 2017,...