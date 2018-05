Valzer di auto al Colle, Meloni in Mini Minor per evitare l'incidente tra Salvini e Berlusconi

di Mario Ajello

Per non tamponarsi, per non scontrarsi, le auto die dihanno la fortuna che dopo l'una e prima dell'altra, cioè in mezzo ci sia la Mini Minor di Giorgia. Che fa da cuscinetto all'eventuale incidente. E comunque, il via vai delle auto dei leader sul Colle registra questa situazione. Di Maio arriva a bordo della sua utilitaria bianca, la parcheggia in cortile, lascia le chiavi a uno dei custodi del palazzo e sale dal presidente Mattarella. Poi tocca a Salvini-Giorgetti-Centinaio. Auto nera e un completo nero, per la prima volta, indossa il capo leghista: nero come l'umore della giornata (i due capogruppo sono in blazer blu). Ma ecco, a debita distanza, l'arrivo della berlina grigia di Berlusconi. Scende per primo, dal posto affianco al guidatore. Dietro ci sono la Gelmini (tailleur pantalone grigio chiaro) e la Bernini (tailleur pantalone nero). Il terzetto sale dal Capo dello Stato. E l'intero centrodestra sembra assai provato dalla nottata e dalla riunione mattutina a Palazzo Grazioli dove si è deciso il che fare. E la decisione tra poco si vedrà.