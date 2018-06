Salvini posta su Facebook la foto della casa sinti demolita: «Dalle parole ai fatti, prima gli italiani»

«Questa mattina a Carmagnola (Torino), dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. Prima gli italiani». Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, postando la foto della costruzione demolita.





