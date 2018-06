Salvini chiude i porti, sfida alla Ue

di Sara Menafra

L'annuncio a sorpresa da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arriva a metà pomeriggio: la nave Aquarius di Sos Mediterranee, con a bordo personale di Msf, non è autorizzata all'attracco in nessun porto italiano, dice. Ma come si capisce col passare delle ore, il vero obiettivo del governo, più che bloccare la nave è creare un caso politico internazionale che metta in difficoltà Malta. Tanto che, in serata, Conte chiama il premier maltese Josep Muscat denunciando poi la mancata...