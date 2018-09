Renzi: su di me polemiche anche sui calzini, oggi niente

«Quando ero premier hanno fatto polemica anche sulla lunghezza dei miei pantaloni e sulla tonalità dei calzini abbinati (non avendo torto peraltro). Oggi invece ci sorbiamo i soliti commenti sul fatto che manca l'opposizione». Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, postando una foto che due anni fa fece notizia: quella dei suoi pantaloni ultra corti e skinny indossati per una cerimonia ufficiale a palazzo Chigi.



«A me sembra che manchi un governo serio. E in attesa che lo facciano notare anche i costituzionalisti e i commentatori, io continuo a rispondere colpo su colpo. Non molliamo di un centimetro, amici», prosegue il senatore del Pd che nello stesso post aveva premesso: «Mi aspettavo di leggere oggi commenti su tre incredibili fatti: 1- Un premier del G7 che tenta un concorso pubblico e poi rinuncia quando viene scoperto da un giornale (non italiano, peraltro: grazie Politico Europe!)». Renzi prosegue: «2- Un ministro della legalità che annuncia di non rispettare le sentenze perché i sondaggi gli sono favorevoli. Hanno rubato 49 milioni agli italiani ma fanno finta di nulla. 3- Un ministro delle infrastrutture che mente sulle pressioni, sulla proprietà dei giornali, sui finanziamenti ai partiti: un bugiardo coi riccioli. Oggi invece non trovo niente di tutto questo. Le notizie vengono date in cronaca, ma nessun commento. E nessun editoriale scandalizzato».

Venerdì 7 Settembre 2018



