Renzi in centro a Firenze "cicerone" per i turisti

Matteo Renzi cicerone per i turisti nel centro di Firenze dove l'ex premier stava passando per tornare a casa dopo un pranzo «con un amico». Nel tragitto, in via Tornabuoni, Renzi è stato riconosciuto e fermato dai turisti, italiani e stranieri, e da alcuni tifosi del Napoli già arrivati in città per la partita delle 18.00 al Franchi. «Non vado allo stadio perchè stasera devo essere in diretta da Fazio», ha detto l'ex segretario del Pd.



In tanti lo hanno fermato, gli hanno chiesto di fare un selfie e per ciascuno Renzi ha avuto un sorriso e una battuta. Anche per un gruppo di sostenitori partenopei che «ho letteralmente accompagnato», ha detto, in una fiaschetteria tipica. Altro suggerimento a una famiglia di turisti romani che gli hanno chiesto quali mostre ci fossero vicino: «ci ha suggerito di andare a Palazzo Strozzi», hanno riferito, dove è in corso la mostra su Nascita di una Nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano.

