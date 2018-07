Casamonica, Renzi avverte Salvini: non strumentalizzare i Carabinieri

«Ci sono delle regole elementari in una democrazia. Non strumentalizzare l'Arma dei Carabinieri, per esempio. Rispettare il lavoro e le sentenze della magistratura. Non mettere il cappello sul lavoro che fanno le Forze dell' Ordine che sono di tutti, perché i ministri passano e le Istituzioni restano. Questi principi sono l'ABC del gioco democratico. Spiace doverli ricordare a chi oggi fa il Ministro dell'Interno». Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando un tweet del Ministro Salvini: in esso il ministro sostiene che al momento dell'arresto uno dei Casamonica abbia detto ai Carabinieri «vi manda Salvini».



«Ma proprio perché quel signore siede al Viminale ed è il custode della sicurezza di tutti - aggiunge

Renzi - certi scivoloni vanno evidenziati con forza. Onore all'Arma dei Carabinieri e alle Forze dell'Ordine, no alle squallide strumentalizzazioni», conclude.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



