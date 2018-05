Mattarella prende tempo: richiamo su conti e spread

di Alberto Gentili

Non oggi, forse domani Sergio Mattarella darà l'incarico a Giuseppe Conte, il giurista indicato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini nei due colloqui separati avvenuti sul Colle. Il capo dello Stato si è preso una pausa di riflessione: Conte nei panni di presidente del Consiglio è un epilogo probabile, ma non del tutto scontato. Anche se dal Quirinale fanno sapere che la frenata presidenziale non va considerata come un ostacolo alla nascita del governo gialloverde. Ma un time-out per riuscire a indirizzare il nuovo...