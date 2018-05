Il Colle: domani il nome. Poi verifica sulla solidità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENA ROMA Il continuo mutamento di umore di leader e partiti sta mettendo alla prova la pazienza di Sergio Mattarella. Solo ieri l'altro Salvini chiedeva per sè l'incarico a nome di tutto il centrodestra. Due ore dopo, l'improvvida sortita del leader della Lega e di Di Maio su elezioni per l'8 luglio. Poi ancora l'annuncio di un'alleanza 5S-Lega. E infine il passo di lato di Silvio Berlusconi di ieri sera che cambia la composizione di una possibile maggioranza non più centrodestra-M5S, ma...