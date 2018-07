Foa presidente Rai, l'altolà di Tajani: «La tv pubblica non è una colonia M5s»

di Paolo Mainiero

Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare, dove gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Presidente Tajani, come giudica le nomine dei nuovi vertici della Rai? «Non è un problema di persone ma di metodo». Voterete contro, come il Pd chiede a Forza Italia? «Siamo stati informati delle scelte soltanto a cose fatte. Le nomine...