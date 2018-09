Manovra, Martina: 100 miliardi di deficit in tre anni sulle spalle dei giovani. Pd in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd all'attacco sulla manovra. «In questi anni abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione dell'Italia dopo la più grande crisi dal dopoguerra, per mettere in sicurezza i conti del paese. Per tutelare contribuenti, famiglie e imprese italiane. Il voto del 4 marzo non consente a chi governa oggi di poter fare tutto. Stiamo parlando di 100 miliardi di deficit in tre anni sulle spalle dei giovani. Zero investimenti, condono fiscale», ha dichiarato il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Circo Massimo su Radio Capital.«Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il paese a rischio. Domenica a Roma saremo in tanti: arriveranno da tutta Italia 200 pullman, 6 treni e tante persone che vogliono costruire assieme a noi l'alternativa», ha poi affermato Martina.