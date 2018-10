Manovra, Di Maio: non arretriamo di un millimetro, da Ue colpi bassi

LEGGI ANCHE Andamento di Borse e spread Se qualcuno sta sperando di far tornare indietro il governo sui numeri della manovra attraverso lo spread sappia che «noi non torneremo indietro di un millimetro», avverte, aggiungendo che «se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze» per far conoscere le misure adottate per la crescita dell'economia. Il governo su questo «è compatto».LEGGI ANCHE

Il governo ha rispettato l'impegno di aggiornare il Def entro la data prevista, cosa non sempre avvenuta in passato, e il fatto che il testo della nota di aggiornamento ancora non ci sia «vuole dire che la stiamo mettendo a punto per mandarla alle Camere domani», spiega.