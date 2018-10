Manovra e Def, sketch di Grillo con finta telefonata a Maduro: «Avete qualche consiglio per noi?»

Una telefonata con il presidente venezuelano Nicolas Maduro per ironizzare sulla manovra targata M5S-Lega. In uno video-sketch pubblicato sul suo sito Beppe Grillo, dalla Spagna, si sofferma a modo suo sulla manovra e sulle critiche giunte al governo in una conversazione fittizia con il presidente di un Venezuela che versa in profondissima crisi economica. «Qualcuno dice che stiamo diventando come il Venezuela! Intanto vado in Spagna. Adios!», è il titolo del video. «Parlo con Maduro? Sono Beppe Grillo del M5S, che sono al governo con un altro partito populista. Noi facciamo una politica economica simile. Noi abbiamo sforato e vogliamo arrivare al 2,6% voi siete arrivati al 175%, avete un'inflazione del 2000%. State facendo una buona politica per il popolo. Il nostro piano B è la nazionalizzazione di tutto, è stampare miliardi di miliardi di miliardi della nostra moneta per comparare tutto», afferma Grillo in uno spagnolo maccheronico. E poi l'ex comico conclude la telefonata: «Ha qualche consiglio? È andata via la linea..allora saluti a Dona Flores e hasta siempre, hasta siempre...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA