Conte: «Con la Francia il caso è chiuso. Ora cambiamo l'accordo di Dublino»

«Macron mi ha detto che le frasi rivolte all'Italia non sono attribuibili a lui». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la lunga telefonata notturna avuta con il presidente della Republica francese. Il caso con Parigi, continua Conte, é «assolutamente chiuso, ora bisogna lavorare alla riforma del regolamento di Dublino. Ho ricevuto ieri sera tardi una telefonata da Emmanuel Macron - spiega il premier - il quale ci ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso l'Italia e il suo popolo. Adesso abbiamo anche concordato una comunicazione congiunta. Quindi una conversazione dai toni molto cordiali». «Dopo questo chiarimento iniziale - prosegue - abbiamo concordato sulla necessità di cooperare in modo stretto Italia-Francia ma coinvolgendo tutti i paesi europei, perché la questione dell'immigrazione è una questione la cui soluzione non può essere demandata solo all'Italia. Abbiamo quindi concordato che la mia visita a Parigi resta, lui ci teneva molto a mantenere questo invito e sarà da me raccolto».





Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



