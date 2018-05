M5S, tutti i senatori senatori al corso di motivazione dallo psicanalista

Ore decisive per un possibile accordo di governo M5S-Lega, intanto a Palazzo Madama i senatori M5S partecipano a un seminario su comunicazione interna e motivazione tenuto da uno psicanalista nell'aula della Commissione Difesa. Un evento previsto da tempo nell'ambito di un ciclo per gli eletti cinquestelle dal titolo «Emozioni futuro cultura organizzazione».



Ma a dominare è l'attesa per la trattativa in corso e nell'Aula i senatori M5S tardano ad arrivare. «Prima lavoravo molto con le aziende, ma con la crisi non chiama più nessuno - dice mentre attende i ritardatari il relatore, lo psicanalista Roberto Giacomelli - Ma questo gruppo parlamentare è come una grande azienda», scherza. Arriva il capogruppo al Senato Danilo Toninelli: non una parola sulla situazione politica, ma il seminario può iniziare.

