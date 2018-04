Il neo atlantismo M5S. Salvini non molla Putin

di Mario Ajello

Matteo Salvini si toglie il colbacco alla Putin. Ma non del tutto. Luigi Di Maio ormai è più atlantista e più europeista, almeno tatticamente e per rassicurare-rassicurare-rassicurare, di quelli del Pd e infatti nella delegazione guidata da Martina, dopo essere scesi dal Colle, c'è chi ironizza: «Siamo gelosi, il leader 5 stelle ci ha rubato la parte. Ma tanto, quelli cambiano opinione a seconda del vento. E le parole per loro sono intercambiabili». E Berlusconi? L'amico di Trump (meno di...