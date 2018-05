M5S, Morra: «Berlusconi? Rimane invotabile»

«Ce ne faremo una ragione». È lui il primo pentastellato a dichiarare sulla notizia del giorno, il senatore Nicola Morra.

L'ex Cav é tornato candidabile e l'esponente M5S non sfodera la ferocia tipica tra i Cinque Stelle quando si tratta di Berlusconi. Non dice che è il male assoluto, per intenderci.



In un tweet Morra scrive: «Berlusconi secondo il Tribunale di Milano è di nuovo candidabile. Ce ne faremo una ragione. La vera sfida è far capire, a chi lo voglia, che è invotabile. Ora come prima. Ora come dalla nascita di Fi».

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



