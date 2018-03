M5S, lunedì sera la cena a Roma dell'associazione Casaleggio

E dopo Milano, appuntamento a Roma. Lunedì sera alle ore 20 si terrà la cena dell'associazione Gianroberto Casaleggio. Anche qui, come già avvenuto il 1 febbraio scorso nel capoluogo lombardo verrà presentato il Manifesto dell’Associazione e interverranno alcuni relatori di SUM come Domenico De Masi e Maria Rita Parsi.



La seconda edizione di SUMsi terrà di nuovo a Ivrea il 7 Aprile e tratterà di nuovo il tema "Capire il Futuro".



« L’evento avrà ancora una volta ospiti di primo piano che parleranno del futuro in diversi ambiti, dalla tecnologia alla giustizia, dalla salute all’uomo. Facendo tesoro delle indicazioni ricevute dai partecipanti dello scorso anno, molti dei relatori di SUM #02 sono stati scelti in base al loro feedback », si legge nei primi inviti spediti agli associati .





Mercoled├Č 14 Marzo 2018



