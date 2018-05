M5S, come il Movimento rinunciò al nord

di Stefania Piras

Signori, si riparte da Caporetto, nel senso dell'eccellente sconfitta subita in Friuli dal M5S e dalla sindrome Cadorna che sta lentamente mangiando i vertici del Movimento. Il partito fondato da Grillo e Casaleggio offre sull'altare della trattativa con la Lega il Nord.



Nel tour organizzato per le prossime amministrative del 10 giugno non c'è neanche una città settentrionale. Sì, una ce n'è, è Ivrea, il comune di residenza di Davide Casaleggio. Ma non c'è Brescia (dove il M5S non è stato neppure in grado di riempire la lista con tutti i candidati), non c'è Vicenza (la lista non è stata certificata che tradotto dalla neolingua stellata è come dire che il Movimento si è volutamente dimenticato di essere mai stato lì), non c'è Cernobbio (anche qui non c'è la lista M5S, ma si sa a Cernobbio si va per altri motivi), non c'è Sondrio, non c'è Treviso, non c'è Imperia, non c'è Brescello (anche qui lista non pervenuta nonostante sia il primo comune emiliano sciolto per mafia su cui aveva condotto una strenua battaglia la vicepresidente Maria Edera Spadoni). La rivoluzione pentastellata si ferma a Imola. É questa l'unica città del nord dove è previsto un appuntamento elettorale, perché è l'unica che ha un dirigente M5S, Max Bugani, ancora presente sul territorio come fu un tempo quando il Movimento muoveva i suoi primi passi (e comme il faut).



A Paola Taverna, regina dei meetup che ha ancora qualche legame con gli attivisti che riconoscono in lei ancora qualche tratto schietto delle origini, i vertici M5S hanno affidato il compito di tagliare il nastro del tour elettorale. Che, non bisogna dimenticare, comincia lo stesso weekend in cui la Lega puntellerà tutto il nord con i suoi gazebo in piazza. Il M5S decide di non pestare i piedi al Carroccio, dunque, e si prsenterà a Massa, Terni, Pomezia (Roma), Ragusa, Siracusa, Messina, Brindisi.

Si chiama #AlziamoLaTesta Tour e serve per « tirare fuori tutto il nostro orgoglio e la nostra forza tenendo, appunto, la testa alta! », si legge sul blog .

« Ecco perché forso l'abbiamo abbassata », commenta ironico un attivista nordista che sente odore di biscotto da mesi.



«Siamo la prima forza politica del Paese, non circoscritta ad una zona», ha detto ieri Luigi Di Maio in un video su facebook che vuol dire proprio che lascia alla forza politica alleata, la Lega, la sua legittima circoscrizione: il nord.

Portavoce e attivisti che per anni si sono impegnati in questi territori staranno a guardare alla finestra il grande trionfo leghista. Perché "Vuolsi così colà dove si puote".

Non possono far altro, la diagnosi è una sola: «cadornismo, cioè la persuasione che la cosa sarà fatta perché il leader ritiene giusto e razionale che sia fatta».

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA