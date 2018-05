Di Maio scansa il conflitto di interessi: programma da definire

« Come sempre otterremo il massimo per i cittadini ma per ora non giochiamo al 'tototemi' altrimenti come il 'totonomi' finisce che il programma lo fate prima voi sui giornali ». Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio lasciando gli uffici della Camera.



« Con Salvini siamo d'accordo di riunire i gruppi di lavoro ad oltranza del M5S e Lega per scrivere il contratto di governo », ha aggiunto Di Maio, lasciando Montecitorio ai cronisti che insistono sul conflitto di interessi come argomento da inserire nel contratto. « Discuteremo di tutto quello che c'è nei programmi ma ci vuole pazienza perché si sta mettendo insieme un contratto che e' l'unione di due programmi non sempre compatibili » .

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA