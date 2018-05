M5S, il deputato pugliese Aresta: «Luigi, beatifichiamo Aldo Moro»

«Ecco Luigi volevo mostrarti il libro di cui ti parlavo sul processo di canonizzazione e beatificazione di Aldo Moro». Nel giorno del quarantesimo anniversario dell’assassinio delle Brigate Rosse di Aldo Romeo Luigi Moro, in Transatlantico giro un volume di 216 pagine fresco di stampa per i tipi Fides Edizioni "Aldo Moro, occhi al cielo, sapienza dei piani alti della Provvidenza».



A fermare Luigi Di Maio che ha appena consumato il pranzo alla buvette è l'avvocato penalista Giovanni Luca Aresta, eletto con il M5S nell'uninominale di Francavilla Fontana. Il neodeputato collabora con l'autore del libro Nicola Giampaolo che è il Postulatore della causa di canonizzazione di Aldo Moro in Vaticano cominciata nel 2013.



Di Maio prende il libro e lo sfoglia velocemente. Poi lo mette sotto braccio e fila dritto in Aula. Al libro di carta alterna presto il cellulare: fitti e costanti i messaggi del coté leghista, e non solo, con cui sta cercando da due mesi di costruire un governo di cambiamento. Un compromesso storico, a modo suo.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:07



