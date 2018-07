M5S e Lega tentano il taglio dei vitalizi in Emilia ma il Pd li stoppa: «Già aboliti»

Epidemia taglio dei vitalizi agli ex eletti anche in Emilia Romagna dove gli alleati romani M5S e Lega hanno provato ad applicare la stessa delibera approvata a Montecitorio. Tentativo andato a vuoto perché il Pd ha bocciato l'emendamento all'assestamento di bilancio presentato dal pentastellato Andrea Bertani che ha fatto notare che il passaggio al contributivo era previsto anche nel disegno di legge del democratico Richetti.



Hanno votato contro il Pd, Sinistra italiana e Mdp. La Lega ha votato sì. Astenuti Fratelli d'Italia e sovranisti.



Il presidente emiliano Stefano Bonaccini non si scompone e commenta l'assestamento di bilancio sottolinenando che i conti sono in ordine e che sui vitalizi si è già intervenuti.

riduzione del debito di 150 milioni di euro in tre anni, taglio degli incarichi esterni del 90%, diminuzione dei costi della politica, con l'abolizione dei vitalizi in anticipo rispetto al dibattito in corso, ci hanno consentito l'introduzione del Reddito di solidarietà, di non far pagare l'autobus in 13 città ai pendolari abbonati ai treni regionali e di abolire i superticket sanitari dal prossimo primo gennaio, lasciandoli solo per i redditi familiari sopra i 100mila euro annui

In Emilia Romagna gli attuali consiglieri non maturano il vitalizio e per gli ex eletti è stato approvato l'innalzamento dell'età per maturare l'assegno mensile, da 60 a 67 anni, il divieto di cumulo e la decurtazione per tre anni.