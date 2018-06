M5S e Lega, Grillo: «Facciamo sintesi»

di Stefania Piras

Scende in campo Beppe Grillo per placare lo smarrimento di queste ore. E lancia un messaggio molto concreto: «Bisogna fare sintesi». Usa la parola sintesi perché per il M5s la Lega è e rimane una forza politica alternativa.



«Conte sopporta e sopporterà con facilità questa propaganda contro «proprio perché riunisce due espressioni diverse del comune bisogno di restituire al nostro paese un ruolo autorevole in Europa. Ed è proprio questa la sfida più intrigante e aderente all' espressione popolare del 4 marzo. L' istanza della maggioranza degli italiani, ridiscutere il posto dell' Italia nel mondo, non è stata soffocata dalle differenze fra noi e la lega, permettendo - scrive Grillo - al benpensantismo di dividerci».



Per il garante M5s sarà proprio una «sintesi fra simili nella differenza a generare un modello di governo assolutamente nuovo: invece che occupare palazzo Chigi con soggetti in palese conflitto di interessi con ciò che era necessario per il paese abbiamo costruito un governo riunendo chi discute su come e cosa fare di meglio per l' Italia ».



Lo smarrimento c'è soprattutto a livello locale dove la batosta elettorale delle amministrative si è fatta sentire e ha portato con sé la paura dell'irrilevanza del non essere più percepiti come la forza del cambiamento. Da nord a sud sollevano dubbi. Alessandro Fraleoni Morgera, il candidato presidente M5S alle ultime elezioni del Friuli Venezia Giulia scrive:

