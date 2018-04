Segnali 5Stelle-dem/ Il tandem a sinistra all’ultima spiaggia

di Alessandro Campi

In Italia non ci si annoia mai. E non mancano mai le sorprese, specie in politica. Giusto il tempo di annunciare la nascita della Terza Repubblica, all’indomani dei risultati clamorosi scaturiti dal voto dello scorso 4 marzo, che ci siamo subito ritrovati immersi nelle ritualità e nel linguaggio della mai dimenticata (e sempre più rimpianta) Prima Repubblica: i due forni, i mandati esplorativi, i veti incrociati, gli incontri al vertice, la tela tessuta dal Quirinale, i segretari di partito che si parlano per interposta persona. Insomma, tutte così già viste e sperimentate, con buona pace della nuova politica.



E chi l’avrebbe detto, per fare un altro esempio, che con la sinistra che si riempie la bocca da sempre con le politiche di genere e le pari opportunità sarebbe invece toccato alla destra berlusconiana di assegnare alle proprie donne tutte le cariche di maggiore responsabilità politica? Conservazione e progresso, almeno sul piano dell’immagine e del costume, sono due categorie che da noi evidentemente non coincidono con la divisione canonica tra destra e sinistra.

Una di queste donne, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è divenuta presidente del Senato e ieri il Presidente Mattarella le ha offerto un incarico per certi versi storico, se è vero che l’unico precedente al femminile risale ai tempi di Nilde Iotti.



Quando quest’ultima era alla guida della Camera. La Casellati dovrà esplorare per conto del Colle la possibilità che il M5S e il centrodestra a guida salviniana trovino un accordo politico-programmatico per il governo di cui l’Italia ha bisogno ma che forse gli italiani non aspettano con la stessa ansia.



Gli esploratori sono stati quasi sempre figure importanti della politica nazionale: da Cesare Merzagora a Sandro Pertini, da Amintore Fanfani a Giovanni Spadolini. Ma il loro compito effettivo non è mai stato quello di far nascere una qualche maggioranza parlamentare, semmai di certificarne l’inesistenza e l’impossibilità. Sarà certamente così anche stavolta. Salvini e Di Maio, dopo l’intesa iniziale sulle cariche istituzionali da eleggere all’indomani del voto e dopo lunghi ammiccamenti, si sono progressivamente allontanati sul tema dirimente della politica internazionale: realista-putiniano il primo, atlantista per convenienza il secondo. Ma la difficoltà più grossa all’intesa, come si è capito nuovamente ieri dalle dichiarazioni di Di Maio, resta in ogni caso Berlusconi: che i grillini non vogliono imbarcare (perché da sempre insopportabile alla loro base) e che i leghisti ancora non possono mollare (anche se sempre meno gradito alla loro base). Quanto a Berlusconi medesimo, il suo dispiacere per il fatto che non nasca un simile governo, dove nella migliore delle ipotesi avrebbe un ruolo da gregario, è probabilmente vicino allo zero.

Difficile dire quanto ci vorrà per verificare che questa strada è sbarrata. Forse solo un paio di giorni. A quel punto, si dovrà cambiare campo di gioco, cambiando però solo un giocatore: il Pd al posto del centrodestra. Uno dei punti fermi di questa crisi (che è anche una novità strutturale della politica italiana) è infatti che qualunque formula o maggioranza di governo non può che coinvolgere i grillini. Divenuti sistemicamente centrali senza per questo essere divenuti ideologicamente centristi. Il pragmatismo o moderatismo che si riconosce sin troppo generosamente a Di Maio (arrivando finanche a scomodare la Dc degasperiana) è solo l’espressione di una politica che non avendo più nulla alle spalle – né una cultura politica di riferimento, tantomeno un sistema di valori coerenti – può ormai tranquillamente dire tutto e il suo contrario, cambiando posizione alla bisogna. Non è incoerenza o trasformismo: è solo la delega in bianco che milioni di cittadini arrabbiati hanno firmato ai rispettivi leader, con l’invito a disporne liberamente. E dunque che c’è di male ad essere ieri contro la Nato e l’euro e oggi a favore di entrambi?



Questo secondo tentativo naturalmente avrà bisogno di un diverso esploratore. E si fa già il nome del Presidente della Camera Roberto Fico. Sull’accordo tra grillini e sinistra democratica, data per impossibile sino a qualche giorno fa, vista l’irremovibilità di Renzi e dei renziani, esiste ora una pressione crescente, politica e mediatica, giustificata anche da qualche buona ragione: non è forse vero che il M5S ha ottenuto il voto di tantissimi elettori delusi della sinistra? Se non è una costola di quest’ultima, probabilmente ne è un prolungamento o una metamorfosi. Senza contare che un governo M5S-Pd (magari imbarcando pure la sinistra-sinistra di Liberi e Uguali) potrebbe anche essere, se si farà, un modo per razionalizzare il sistema politico italiano, facendolo tornare da tripolare a tendenzialmente bipolare. Avremmo a quel punto una maggioranza di centro-sinistra a guida grillina e un’opposizione di centro-destra a guida leghista. Rispetto al caos attuale, sarebbe comunque un guadagno, anche se il prezzo di tutto ciò rischia di essere, in prospettiva, la dissoluzione-scomparsa progressiva del Pd. Tranne che le prossime settimane non ci riservino una sorpresa: un gioco tutto tattico del Pd - dietro la regia di Renzi - di portare Di Maio, grazie all’esca del morbido Martina, a credere davvero in un governo cinquestelle-dem, per poi far saltare tutto all’ultimo miglio. Con il risultato di far uscire di scena malconcio il giovane leader grillino. Andrà così?



Di sicuro, ci si chiede cosa accadrebbe se anche questo tentativo dovesse fallire. Un fallimento che sin d’ora si può imputare ad un elemento di cui poco s’è parlato sinora: e cioè che la voglia di governare dei partiti probabilmente nasconde anche una gran paura ad assumersi, in questi tempi grami e perigliosi, la responsabilità del governo. Sapendo che i governi politici che possono nascere sarebbero comunque disomogenei all’origine, perché formati da partiti troppe diversi per ispirazioni e programmi e che troppe se ne sono dette, anche sul piano personale, per potersi dall’oggi al domani considerare alleati fedeli e cooperativi. E sapendo altresì che la regola in Europa è ormai che chi governa per un giro perde inesorabilmente al giro seguente: troppi problemi da affrontare, poche risorse per risolverli. Oltre ad elettorati divenuti ormai altamente volatili: oggi ti votano, domani ti abbandonano maledicendoti.

Fallita la via politica, a quel punto s’aprirebbe quella forzatamente istituzionale: un governo pilotato dal Quirinale. Sapendo però che un governo presidenziale o di transizione o di salute pubblica, anche se sostenuto da tutti in Parlamento, avrebbe una ridotta agibilità politica, una scarsa autorità internazionale e, soprattutto, verrebbe percepito (diciamo pure giustamente) dai cittadini come una forzatura o distorsione della volontà popolare. Hai voglia spiegare che siamo in una democrazia parlamentare, dove contano i numeri e gli equilibri tra forze: aumenterebbe solo la frustrazione popolare. Rispetto alla quale, se davvero non si riesce a trovare una soluzione politica, il ritorno al voto – cambiando quel che c’è da cambiare di questa brutta legge elettorale – finirebbe per essere l’unica soluzione accettabile.



Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:10



