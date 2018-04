M5S, la capogruppo Lombardi: «Meglio trattare con la Lega, c'è più disciplina, nel Pd non si sa con chi parlare»

di Simone Canettieri

«I problemi del Pd sono due. Il primo è Matteo Renzi e il secondo, soprattutto, è che non si sa con chi parlare. Da questo punto di vista è meglio la Lega: almeno lì dentro hanno una disciplina di partito». Roberta Lombardi, primo capogruppo alla Camera del M5S nel 2013 e con una lunga guerra con Virginia Raggi alle spalle, adesso si trova a fare una strana opposizione a Nicola Zingaretti in Regione Lazio. In poche parole lo appoggia solo perché, ammette, lo «usa» per realizzare il...