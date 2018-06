M5S, ecco i ricchi assegni di fine mandato

di Stefania Piras

Nella proposta di legge della scorsa legislatura c'era scritto che il parlamentare avrebbe dovuto rinunciare all'assegno di fine mandato. La proposta di legge annunciata in pompa magna alla Camera da Roberta Lombardi (per l'occasione venne a segurie i lavori aprlamentari anche Beppe Grillo), come al solito, copiava una regola interna del M5S che, secondo il vecchio codice di comportamento, si impegnava a rinunciare all'assegno pena "il non potersi ricandidare più".



Ora quegli assegni stanno arrivando. E il primo, e ad ora l'unico a dichiararlo è l'ex senatore M5S Giuseppe Vacciano, diventato famoso per aver chiesto ripetutamente di dimettersi da Palazzo Madama senza mai riuscirsi. É lui ad anunciare sulla sua bacheca Facebook di aver ricevuto un accreditamento di 41 mila euro. E si sta già organzizando per restituirlo per intero. Il resto dei parlamentari M5S invece nulla fa sapere sul ricco assegno che secondo le nuove regole varate 24 ore fa si può trattenere purché

Oggi, andando per caso a verificare il conto corrente "di servizio" che è ormai praticamente inutilizzato - ha scritto - e mi sono accorto che mi stato accreditato l'assegno di fine mandato. Stranamente non ho ricevuto alcuna comunicazione quindi pubblico solo lo stralcio dell'estratto conto in cui è presente l'accredito che ammonta a 41.541,24 euro. Il documento integrale è disponibile nella solita cartella: Cartellina Estratti conto mensili 2018 (Agg. Maggio). Come ho spiegato in passato provvederò prossimamente ad effettuare nuove restituzioni di cui renderò conto su questa pagina, anche se vorrei variarne la destinazione (sempre a fini "sociali", magari verso una pluralità di soggetti e istituzioni) considerando che il fondo PMI è decisamente sovralimentato. Inoltre tratterrò una parte dei fondi sul conto per far fronte a eventuali spese future collegate alla mia attività in Senato dei trascorsi 5 anni, che però non sono in grado di prevedere e quantificare adesso