Il patto Salvini-Di Maio nato in una "Cucina da Incubo"

Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo. Il settimanale Oggi, in edicola da domani, svela in esclusiva un gustoso retroscena sulla formazione del governo Conte.



Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nella trattoria Er Barone, in zona Bravetta, periferia Nord della capitale. Il titolare della trattoria, che all’anagrafe fa Romano Pancione e ha appena partecipato alla trasmissione «Cucine da incubo», racconta: «Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono venuti qui per discutere del nuovo governo. C’erano pure Calderoli e Borghi, della Lega. Cosa si sono detti non lo so, però ti posso dire che gli ho servito spaghetti pecorino zucchine e menta. Me li ha insegnati Cannavacciuolo, e loro se li so’ magnati tutti, e hanno fatto pure scarpetta».



«Elisa Isoardi - continua il ristoratore - abita da queste parti e spesso è venuta con Salvini, che è uno che a tavola non si tira indietro. Quando lui ha avuto bisogno di un posto tranquillo per incontrarsi con Di Maio ha scelto noi. Qui di certo non li sgamava nessuno».

Mercoledì 6 Giugno 2018



