Di Maio innamorato: il primo bacio in pubblico con Giovanna

Ormai non si nascondono piuù. Luigi Di Maio bacia in pubblico la sua Giovanna. E i paparazzi immortalano le effusioni scambiate in strada, D'altronde il leader M5S aveva raccontato pochi giorni fa in tv, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la relazione con l'attivista 5 Stelle siciliana Giovanna Melodia. Alla domanda della conduttrice se i due abbiano intenzione di convolare a nozze, il leader M5S aveva frenato: «Non abbiamo progetti di questo genere, per adesso stiamo insieme».