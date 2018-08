ltre il caso Giochi/ L’incapacità italiana di fare squadra

di Marco Gervasoni

In questa canicola sentir parlare di Olimpiadi invernali può regalare sollievo, ma osservando quanto sta accadendo ci sentiamo raggelati. Una confusione senza pari: ripicche, dispetti e sgambetti tra le tre città coinvolte - Milano, Torino e Cortina - che rischiano seriamente di minare la possibilità dell’Italia di avere i Giochi, tanto più che una delle candidate alternative è Stoccolma. In Svezia ci sarà pure un ampio dibattito, ma intanto non si stanno dividendo e tutti, compresa...