Libertà sotto attacco/ Le nostre vite finite in pasto ai predoni web

di Alessandro Orsini

Facebook è uno strumento di libertà, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle rivolte contro i dittatori durante le primavere arabe. Oggi, però, Facebook è sul banco degli accusati per avere fornito, senza consenso, i dati personali di 50 milioni di utenti per favorire la campagna elettorale di Trump e di alcuni gruppi che hanno promosso la Brexit. Al problema del rapporto tra la televisione e la democrazia, si aggiunge la nuova sfida alla libertà lanciata dai social network. Per difendere le prossime...