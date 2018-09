â€‹Legittima difesa, Anm contro Salvini: «Riforma inutile». Lui replica: «Io tiro dritto»

LEGITTIMA DIFESA

Non serve una nuova legge sulla legittima difesa. Dunque del ddl all'esame del Parlamento «non avevamo bisogno» e anzi «può essere molto rischioso». A sottolinearlo è stato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, che, nel suo intervento al comitato direttivo centrale, ha anche espresso «allarme per una eventuale 'liberalizzazionè della vendita di armi».«La legge regolamenta già in maniera adeguata tutte le ipotesi di legittima difesa. Nel 2006 - ha ricordato Minisci - sono stati già attuati alcuni interventi di modifica prevedendo ipotesi particolari nel caso di legittima difesa all'interno del domicilio. Non vediamo quali possano essere gli ulteriori interventi. Si vuole eliminare il principio di proporzionalità.Questo però è un principio cardine dal quale non possiamo prescindere», ha ammonito. Uno degli 8 disegni di legge presentati sulla materia «se approvato, rischierebbe addirittura di legittimare reati gravissimi, fino all'omicidio. Non si può prescindere dal principio della proporzionalità fra offesa e difesa e dalla valutazione, caso per caso, del giudice - ha spiegato - se un soggetto minaccia di schiaffeggiarmi o di sottrarmi un bene, io non posso reagire sparandogli; se, da fuori casa, vedo un tizio che si arrampica sul mio balcone, non posso essere autorizzato a sparargli».