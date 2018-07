Legittima difesa, Salvini accelera: al via in Senato il ddl del Carroccio

di Valentina Errante

«Difesa sempre legittima». Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini lo aveva assicurato in campagna elettorale e adesso, proprio nel giorno in cui esplode la polemica per l'accordo sottoscritto dal leader della Lega con l'associazione D-477, che difende gli interessi dei «detentori legali di armi», arriva la notizia che, domani, la commissione Giustizia del Senato, comincerà a esaminare il disegno di legge presentato da Massimiliano Romeo pochi giorni fa. Primo articolo: modifiche...