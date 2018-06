Lega supera M5S nei sondaggi e tra gli alleati c'è il primo strappo

di Alberto Gentili

Dopo due settimane in apnea, con Matteo Salvini gran mattatore e di fatto premier ombra del governo a guida 5Stelle, Luigi Di Maio batte un colpo. Il leader grillino, sotto schiaffo per la vicenda dello stadio della Roma, cerca di mettere un freno a Salvini che viaggia sparato in sella alla sua ruspa. Mette a soqquadro il Movimento, innescando dolorosi maldipancia interni. E soprattutto macina consensi: è di ieri il sondaggio della Swg che dà i 5Stelle in calo di ben 2,5% in una sola settimana (dal 31,5% al 29) e la Lega primo...