La Lega non rinuncia a FI: «Il Colle convincerà M5S»

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Vedrete, tra un mese o poco più la situazione si sbloccherà. Io aspetto Mattarella, sarà il capo dello Stato a condurre Di Maio a più miti consigli...». Matteo Salvini, nelle telefonate da Ischia con i suoi luogotenenti, si è detto convinto che sarà il capo dello Stato a rivelarsi decisivo per riuscire a siglare il patto di governo con i 5Stelle. Come? Spingendo Luigi Di Maio a stemperare il suo ardore giovanile e a imparare l'arte della mediazione in cui, per raggiungere...