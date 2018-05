Governo Lega-M5S: una rosa per il premier, Salvini e Di Maio solo vice

di Alberto Gentili e Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Salvini e Luigi Di Maio aprono la giornata con un vertice di oltre due ore e annunciano: «Sulla composizione del governo sono stati fatti significativi passi avanti». Poi frenano: «Ogni decisione sui nomi verrà presa dopo la firma del contratto di programma». Infine, tra vedere e non vedere, Salvini lancia una mezza minaccia: «Abbiamo chiesto a Mattarella due-tre giorni per chiudere tutto. Se non si chiude, andiamo alle elezioni». La trattativa, insomma, è in alto mare. Soltanto...