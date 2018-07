Lega e giudici, Colletti (M5S): «Morrone si scusi»

«Se risultano vere le parole che i vari giornali addossato al sottosegretario alla giustizia quest'ultimo deve chiedere immediatamente scusa. Se è vero che va scardinato il sistema correntizio che sottintende alle nomine presso il CSM esso va scardinato in tutte le sue componenti, siano esse di destra che di sinistra. E va cancellata anche la vergognosa normalità di indicare dei politici come membri laici del CSM visto che non si deve mai politicizzare la magistratura, men che meno l'organo di autogoverno». Lo dice il deputato M5s Andrea Colletti in un post su Fb che è stato membro della commissione Giustizia nella scorsa legislatura.



Colletti è l'unico a indignarsi pubblicamente per le parole di Morrone. Ed è anche l'unico che ha fortemente criticato la nomina di un altro sottosegretario leghista: Armando Siri per le passate condanne giudiziarie. Il deputato abbruzzese rimane ancora una sentinella dei valori del Movimento su cui in questi giorni di bufera giudiziaria sulla Lega è calato il silenzio più totale.

