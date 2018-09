No-Tav all'attacco dei 5Stelle: Conte e Toninelli neppure rispondono

«Il 5 settembre abbiamo mandato una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro Toninelli e dopo 9 giorni non ci hanno degnati neanche di mandarci a quel paese. Se pensano che li abbiamo mandati lì per snobbarci, e non rispondere, hanno sbagliato indirizzo». Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav accusa il governo giallo verde di «grave maleducazione» dal palco della festa del Movimento 5 Stelle a Settimo Torinese. «Ci sono altre elezioni in vista - ricorda Perino -. Finora per il Movimento 5 Stelle ci ho messo la faccia, ma continuando su questa strada non ce la metterò più perché questo non era il patto siglato anni fa quando quelli che prima erano No Tav hanno deciso di impegnarsi per i 5 Stelle».

Prova a gettare acqua sul fuoco Francesca Frediani, che del Movimento 5 Stelle è consigliera regionale in Piemonte. «Ci stiamo impegnando, noi e i nostri parlamentari. Il governo sta lavorando - sottolinea - speriamo che al più presto arrivino delle risposte. Se non si ferma quest'opera, non mi vedrete mai più su un palco come questo».

