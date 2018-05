Governo, la nuova maggioranza parte con numeri risicati al Senato

di Diodato Pirone

La nuova maggioranza M5S-Lega parte con numeri relativamente risicati nelle due Camere. In particolare al Senato pentastellati e leghisti possono contare su 167 membri dei due gruppi parlamentari quando la maggioranza è fissata a quota 161 (il presidente, nel caso specifico Elisabetta Casellati di Forza Italia, per tradizione non vota). Alla Camera i due gruppi possono contare su numeri più solidi assicurati da 346 deputati, 222 del Movimento e 124 della Lega. A Montecitorio la maggioranza è a quota 316. E' probabile che alla maggioranza si unisca qualche deputato e qualche senatore oggi iscritto al gruppo misto ma gli equilibri di fondo non cambiano.

