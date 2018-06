Sette consigli dei ministri e solo due decreti: le Camere girano a vuoto

di Marco Conti

ROMA Settimo Consiglio dei ministri e secondo decreto per il governo Conte. Molto poco se si confronta l’attività dell’esecutivo alla sequela di annunci che continua anche dopo la campagna elettorale amministrativa. Il risultato è che le commissioni parlamentari sono scariche e lavorano pressoché a vuoto e l’aula di Montecitorio, come di Palazzo Madama, non va oltre le audizioni dei ministri per interrogazioni. Per oggi, in Consiglio dei ministri era atteso il “decreto dignità” promesso dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ma non è ancora pronto. All’attenzione del Cdm il decreto che scongiura lo sciopero dei benzinai.





Mercoledì 27 Giugno 2018



