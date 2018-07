Flat tax e reddito di cittadinanza, due riforme da fare insieme o insieme dimenticare nel cassetto

di Marco Conti

Flat tax e reddito di cittadinanza viaggiano insieme. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi ha provveduto il ministro dell’Economia Giovanni Tria a sgomberarli. La questione più che nei numeri è politica. Ovvero o le due riforme si fanno insieme o non si fanno tutte e due. La tassa piatta è fiore all’occhiello della Lega mentre il reddito per tutti, sta nel programma economico del M5S. Il problema sarà valutare, tra qualche settimana, chi tra Salvini e Di Mio chi ci rimette di più nel rinviare le rispettive riforme. Il nervosismo del. M5S fa pensare che possano andare in affanno proprio i grillini

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



