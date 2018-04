di Marco Cont

ROMA Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all’ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non solo si è fatto da parte ma attribuisce nessuna possibilità all’eventuale tentativo di formare un governo che potrebbe finire a Luigi Di Maio.



Il leader grillino per ora tace, ma le continue e dure polemiche M5S e Lega, hanno azzerato - per ora- qualunque possibilità di comporre una maggioranza e cancellano l’eventuale preincarico che i due avrebbero potuto avere.



Non resta al presidente della Repubblica che incaricare dell’esplorazione uno dei due presidenti delle Camere. La presidente del Senato Elisabetta Casellati resta in pole position per una sorta di incarico esplorativo che potrebbe certificare le difficoltà a comporre un esecutivo politico.



In alternativa resta il presidente della Camera Roberto Fico. Sulla carta l’esponente grilllno potrebbe rivelarsi la soluzione vincente per comporre un esecutivo di tutti che metta insieme il M5S con il centrodestra e il Pd. Sempre che Di Maio sia d’accordo.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA