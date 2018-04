Le consultazioni al Quirinale e l’appuntamento con l’Europa di fine giugno

di Marco Conti

ROMA Formule parlamentari ma anche programmi e cose da fare. Il primo giro di consultazioni al Quirinale inizia in surplace con i presidenti delle Camere Casellati e Fico, il presidente e emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e i gruppi politici più piccoli, Autonomie, Misto e FdI. Il Capo dello Stato si aspetta che i rappresentanti dei partiti offrano soluzioni e dicano cosa pensano sia possibile fare per assicurare un governo al Paese. Ai partiti e ai rispettivi leader il compito di sbrogliare una situazione difficile e assicurare un governo al Paese anche in vista di appuntamenti importanti che richiedono la presenza di un esecutivo nel pieno dei suoi poteri.



Da Bruxelles arrivano segnali di pazienza. Il Def potrà anche slittare di qualche settimana, ma all’appuntamento con il Consiglio europeo di fine giugno dove si parlerà di Brexit, migranti e nuova governance dell’Europa, sarebbe assurdo che l’Italia si presentasse con un premier dimezzato.



Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA