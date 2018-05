Lega-M5S, la trattativa su premier e ministeri si allunga sino a lunedì

di Marco Conti

Ancora tempo chiedono Di Maio e Salvini al presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. Sino a lunedì sostengono coloro che da questa mattina sono seduti al tavolo della trattativa. Ancora quattro giorni e non sembra proprio che il nodo da risolvere sia il programma delle cose da fare, quanto la composizione della squadra di governo. O, per dirla più brutalmente, il problema sembra essere la spartizione delle poltrone tra M5S e Lega.



Il primo nodo ancora non risolto è chi andrà a palazzo Chigi. La Lega, senza Forza Italia e Fratelli d’Italia, si presenta al tavolo con il suo 17% e non più con il 37% del centrodestra. Ovvio, quindi, che i grillini rivendichino palazzo Chigi o una presenza schiacciante nei ministeri che contano. L’ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini sarebbe ancora sul tavolo anche se ricorda molto la prima Repubblica. Senza contare che con Di Maio a palazzo Chigi l’astensione benevola promessa da Silvio Berlusconi al nascente governo, potrebbe trasformarsi in voto contro.



All’ipotesi Di Maio per palazzo Chigi si contrappone la candidatura di Giancarlo Giorgetti, che ieri sembrava tramontata, da parte della Lega. Sullo sfondo, ma non troppo, della trattativa sul premier ci sono i ministeri, la divisione della presidenze di commissione, la partita delle nomine pubbliche, Rai compresa. La sensazione che si vogliano fare sin da subito “due pacchetti”, in modo da soddisfare gli appetiti di grillini e leghisti, è forte. Un esempio Di Maio e Salvini lo hanno già dato in occasione della divisione delle poltrone di Camera e Senato. E allora i due non erano ancora una sola maggioranza e una voce sola, come ora.

