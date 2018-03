L’agenda possibile/I due leader vincitori e i margini stretti dell’esecutivo che verrà

di Marco Gervasoni

Se il 4 marzo siamo stati investiti da un tornado, la giornata di ieri ci mostra che le istituzioni sono in grado di resistere. Lo scenario inedito uscito dalle elezioni, con un partito primo per numero di voti, i 5Stelle, e con una coalizione in testa per numero di seggi, il centro-destra, poteva paralizzare il funzionamento delle Camere. Saggi sono stati quindi i leader del centro-destra nel ricomporre l’alleanza, consentendo così alle Camere di essere lo specchio del risultato elettorale: alla presidenza di...